19 Ottobre 2025

VIDEO – Buchanan esplode col Villarreal: gol spettacolare

Può essere un rimpianto per l'Inter?

L’ex calciatore dell’Inter segna un gol spettacolare dalla distanza. Dopo un’esperienza difficile in Serie A, ora per Tajon Buchanan si sono aperte le porte del Villarreal dove sta spiccando il volo. L’esterno canadese è riuscito a segnare una rete molto bella dalla distanza contro il Betis nella partita giocata ieri. Guarda qua sotto il video ufficiale del Villarreal con il gol dell’1-0 segnato dall’ex Inter prima della rimonta e del punteggio finale che segna il 2-2.

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.