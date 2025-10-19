VIDEO – Buchanan esplode col Villarreal: gol spettacolare

L’ex calciatore dell’Inter segna un gol spettacolare dalla distanza. Dopo un’esperienza difficile in Serie A, ora per Tajon Buchanan si sono aperte le porte del Villarreal dove sta spiccando il volo. L’esterno canadese è riuscito a segnare una rete molto bella dalla distanza contro il Betis nella partita giocata ieri. Guarda qua sotto il video ufficiale del Villarreal con il gol dell’1-0 segnato dall’ex Inter prima della rimonta e del punteggio finale che segna il 2-2.