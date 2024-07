Allarme Inter dal mercato: “Richieste per Bisseck”

Nonostante la giovane età e il solo anno trascorso nel campionato italiano, Yann Bisseck ad oggi è già considerato dall’Inter come un difensore di altissimo livello. Oggetto misterioso nella prima parte dello scorso campionato, il centrale tedesco da dicembre in avanti ha ricevuto sempre più spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi strappando applausi a suon di prestazioni giganti.

Quella legata al tedesco si è immediatamente convertita in una delle delle migliori operazioni degli ultimi anni messa a segno dal club nerazzurro che oggi si gode questa prima dimensione raggiunta da Bisseck. Un difensore moderno che l’Inter cercava da anni, dominante per tutto il reparto arretrato e particolarmente apprezzato in giro per l’Europa per via delle sue caratteristiche.

Anche per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, diverse richieste sono state presentate all’Inter per il classe 2000 questa estate. Il club nerazzurro, che nel futuro di Bisseck vede un ruolo da protagonista nel proprio settore arretrato, in questo momento non ha però intenzione di ascoltare alcuna proposta.

In Viale della Liberazione conoscono bene le potenzialità del ragazzo e intravedono ancora ampi margini di miglioramento prima di poter considerare un suo addio. La stessa rosea, dinnanzi ai sondaggi ricevuti dall’Inter per Bisseck, questa mattina ha ribadito: “Oggi il tedesco è uno dei calciatori più richiesti della rosa nerazzurra, ma è considerato incedibile dal club”.