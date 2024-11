Allarme Calhanoglu: “Addio Inter, sullo sfondo c’è Guardiola”

Dopo il pericolo scampato la scorsa estate durante gli Europei, sono tornate le voci su una possibile cessione di Hakan Calhanoglu. Pochi mesi fa, infatti, era stato il Bayern Monaco a spaventare l’Inter corteggiando il centrocampista turco, prima di virare definitivamente su Palinha per un investimento da oltre 50 milioni di euro.

Adesso, secondo quanto riportato in Inghilterra da Caughtoffside, proprio il club bavarese sarebbe pronto a tornare alla carica per l’ex Bayer Leverkusen. E, come se non bastasse, sulle tracce di Calhanoglu sarebbe piombato di recente anche il fortissimo interesse del Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi avrebbero già lanciato un primo sondaggio per il centrocampista e potrebbero presto intraprendere dei discorsi più approfonditi con l’Inter.

Questo l’allarme lanciato dal tabloid inglese: “Il Bayern Monaco potrebbe adesso avere maggiore fortuna, con l’Inter disposta a valutare offerte sui 45 milioni di euro. Fonti riferiscono che Calhanoglu è aperto a nuove sfide, uno scenario che rimette in gioco il Bayern Monaco. Anche il Manchester City sta lavorando a fari spenti, vuole fare dei cambi a centrocampo e nutre dei dubbi sul futuro di Rodri. Il City ha già chiesto informazioni su Calhanoglu in passato e continua a monitorare la sua situazione, anche se l’interesse del Bayern Monaco sembra più avanzato”.