Bordocampista Prime: “Calhanoglu mi ha rinfacciato una cosa”

Premiato dalla Uefa come MVP di Inter-Arsenal, per Hakan Calhanoglu quella di mercoledì sera è stata la prima partita giocata dall’inizio dopo essere rientrato dall’infortunio muscolare. Il centrocampista turco è subito risultato decisivo non solo con una grande prestazione sfoderata contro i ‘Gunners’, ma soprattutto con la rete da tre punti messa a segno con il solito rigore infallibile.

Pochi giorni prima, su Cronache di Spogliatoio, Fernando Siani aveva indicato McTominay del Napoli come miglior centrocampista in questo momento del campionato italiano. Una frase che evidentemente è stata riferita a Calhanoglu, il quale non ha esitato a prendere in giro lo stesso giornalista che in occasione di Inter-Arsenal faceva da bordocampista per Prime Video.

Questo il retroscena raccontato da Siani: “Ho fatto le interviste post-partita di Inter-Arsenal. L’ultima volta qui si parlava della differenza di valore delle rose di Inter e Napoli. E io mi son permesso di dire: ‘McTominay è il miglior centrocampista del campionato’. Questa cosa evidentemente è arrivata all’orecchio di Calhanoglu che durante l’intervista mi ha detto: ‘Ah, hai visto McTominay’, con il premio di miglior giocatore della partita”.