Inzaghi ha un piano anti-Lukaku: “E’ l’uomo perfetto”

Simone Inzaghi sta per risolvere gli ultimissimi dubbi di formazione in vista del big match di domenica sera tra Inter e Napoli. Il tecnico nerazzurro, reduce dal grande successo di Champions League con l’Arsenal, sembra avere le idee tutto sommato chiare sugli uomini da schierare contro Antonio Conte, tranne che nel reparto arretrato.

A tormentare ancora le sue scelte in difesa, è Francesco Acerbi. Il centrale viene considerato da Inzaghi come l’uomo perfetto per limitare le giocate offensive di Romelu Lukaku ed è in corsa per una maglia da titolare. A frenare il tecnico nerazzurro, però, è la condizione dell’ex Lazio: il difensore non ha ancora disputato alcun minuto dopo essere rientrato dall’infortunio e non gioca dallo scorso 20 ottobre quando si fermò alla mezz’ora di Roma-Inter.

Come ribadito da Tuttosport, dovesse dare le adeguate garanzie dal punto di vista fisico, Acerbi sarebbe la prima scelta di Inzaghi nel duello con Lukaku: “Il dubbio maggiore per Inzaghi – o forse l’unico, verrebbe da pensare – si addensa là nel cuore della difesa e fa di cognome Acerbi. Il centrale ha recuperato dall’infortunio ai flessori rimediato a Roma, come Calha. Solo che, al contrario del turco, non ha avuto un minuto di campo per provare prima della gara in cui, con ogni probabilità, Inzaghi lo vedrebbe molto bene come esorcista del pericolo Lukaku. L’ex che con i nerazzurri non si è lasciato bene, due settimane fa a San Siro ha già colpito con il Milan, ma Acerbi, si sa, è la balia perfetta per tenere a bada i grandi centravanti, chiedere ad Haaland per referenze”.