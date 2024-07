ALLERTA clausola per il difensore: colpo da 26 milioni

Tra i vari nomi emersi nel corso delle ultime settimane per la difesa dell’Inter, ha preso piede nelle ultime ore quello di Rodrigo Renan, difensore brasiliano dello Zenit San Pietroburgo. Classe 2003, sarebbe un profilo che rispetterebbe alla perfezione le linee guida di mercato di Oaktree.

Come riportato da Sky Sport, Renan avrebbe una clausola rescissoria da 26 milioni di euro, con lo Zenit che chiederebbe, però, una cifra di circa 20 milioni di euro. In ogni caso, in casa nerazzurra si ragiona alla possibilità di diminuire ulteriormente lo sforzo economico.

L’ipotesi sarebbe quella di riuscire a strappare una formula più vantaggiosa, sfruttando la situazione delicata in Russia al momento attuale.