Inter, si allontana un obiettivo per la difesa: “Troppe incognite”

Tra i tanti nomi accostati all’Inter per la difesa, chi rischia di complicarsi inesorabilmente è Kim Min-jae del Bayern Monaco. E’ vero che più passa il tempo e più l’ex Napoli può diventare un’occasione di mercato interessante per i nerazzurri, ma intorno al possibile affare con i tedeschi rimangono fin troppe incognite che rendono l’idea difficilmente realizzabile.

Come spiegato da Marco Barzaghi, tanto dipenderà dalla volontà del nuovo allenatore dei tedeschi, Vincent Kompany. Il tecnico belga valuterà da vicino il difensore sudcoreano prima di prendere una decisione sul suo futuro. Inoltre, alla luce dell’interesse nerazzurro per il giovanissimo Robert Renan il rischio per l’Inter è di poter occupare tutti gli slot per gli extracomunitari a disposizione per questa stagione.

Questa la riflessione del giornalista: “Per Kim tutto dipende dal Bayern Monaco. Se dovesse diventare sempre di più un esubero e se il Bayern acconsentisse al prestito aiutando magari nel pagamento dell’ingaggio, allora sì che si potrebbe pensare ad un’operazione del genere. Ma ci sono troppi se, attenzione anche agli slot di extracomunitari. Con Taremi e nel caso anche Renan, non ci sarebbe più posto. Motivo per cui l’Inter va avanti senza fretta e senza ansia. Normale che la Juve stia investendo di più per accorciare la distanza, ma l’Inter ha tenuto tutti i big ed ha investito sul secondo portiere”.