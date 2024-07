Inter, erede di Dumfries in Serie A: servono 25 milioni

Nelle ultime ore è tornato di moda il tema che riguarda il rinnovo di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, atteso a Milano dal rientro delle vacanze il prossimo 3 agosto, dovrà fare chiarezza sul suo futuro. L’Inter ha già formulato la sua offerta definitiva per il rinnovo e non ha intenzione di iniziare la nuova stagione senza un nuovo accordo.

L’ultima offerta dell’Inter, dalla quale i dirigenti nerazzurri non si muovono, ammonta a 4 milioni di euro netti fino al giugno 2027. Un aumento cospicuo rispetto ai 2,5 milioni guadagnati adesso dall’olandese, ma comunque inferiori alla richiesta da 5 milioni formulata dal suo entourage al club interista.

Dalle parti di Viale della Liberazione filtra comunque tanto ottimismo, soprattutto davanti alla volontà dello stesso calciatore di rimanere a Milano ancora per qualche anno. Nel caso in cui la trattativa non dovesse sbloccarsi entro poche settimane, l’ipotesi cessione tornerebbe con forza nei pensieri dei dirigenti dell’Inter.

A tal proposito, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’indiziato numero uno per raccogliere l’eredità di Dumfries in fascia rimane Dan Ndoye. Il suo trasferimento dal Bologna all’Inter, però, non sarebbe così immediato a causa della valutazione minima da 25 milioni fatta per il suo cartellino.