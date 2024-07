Chiesa gratis all’Inter nel 2025, tutto confermato: “Interesse reale”

Negli ultimi giorni in casa Inter si è improvvisamente accesa la possibilità di arrivare a Federico Chiesa. L’esterno della Juventus sta infatti per entrare nell’ultimo anno di contratto e da mesi i lavori per il rinnovo si trovano in una fase di stallo.

Anche per questa ragione, il forte laterale italiano è finito sul mercato in uscita in attesa di offerte all’altezza del suo valore. La Juve non vuole correre il rischio di portare Chiesa a scadenza, specialmente dopo gli ultimi rumors che vedono l’Inter tra le squadre interessate a ‘scipparlo’ ai bianconeri tra un anno a costo zero.

Conferme in tal senso sono arrivate proprio questa mattina sulle pagine de il Giornale, che ha alimentato il sogno coltivato da diversi tifosi nerazzurri: “Intanto Chiesa strizza l’occhio all’Inter, che ci prova a parametro zero in vista del 2025. Un po’ interesse reale, un po’ azione di disturbo per ingolfare le mosse di mercato bianconere: dalla sua cessione arriveranno, infatti, parte dei proventi da destinare all’assalto per Koopmeieners”.