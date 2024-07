L’ultimo affare spiazza l’Inter: ora Carboni può restare in Serie A

Può improvvisamente cambiare il futuro di Valentin Carboni. L’attaccante, che sino al prossimo 7 agosto rimarrà in vacanza dopo aver vinto la sua prima Coppa America con l’Argentina, è stato sino a questo momento uno dei nomi più discussi del calciomercato nerazzurro.

Una sua cessione, quotata dall’Inter sui 30 milioni di euro, potrebbe infatti finanziare l’affare Albert Gumdundsson in avanti. Ad oggi, però, l’unica vera squadra disposta ad avvicinare certe cifre sembra essersi tirata fuori. Con l’acquisto di Greenwood, infatti, il Marsiglia potrà assecondare il desiderio di mercato di De Zerbi solamente in prestito.

A quel punto, come scritto questa mattina da Tuttosport, l’Inter preferirebbe trattenere il classe 2005 nel campionato italiano. A fronte dell’imminente cessione di Colpani verso la Fiorentina, ecco che riprende quota la possibilità di un nuovo prestito di Carboni al Monza. Galliani stravede per le qualità dell’argentino e lo riprenderebbe di corsa per un’altra stagione.

Un affare cui lo stesso Oaktree strizza l’occhio. Proprio il fondo proprietario dell’Inter non vorrebbe perdere il controllo su Carboni, considerato il valore potenziale che l’argentino potrebbe raggiungere nei prossimi anni e che potrebbe fruttare una plusvalenza storica per il club nerazzurro.