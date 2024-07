Sorpresa Inter, il vero ‘colpo alla Bisseck’ arriva dal Brasile

In seguito all’amaro epilogo per l’affare Cabal, passato alla Juventus nell’ambito di un affare da circa 15 milioni di euro, ecco che l’Inter è pronta a passare nuovamente all’attacco. Com’è risaputo, il club nerazzurro sta ricercando un difensore di piede mancino ed è disposta ad investire una somma importante pur di ingaggiare un profilo di prospettiva.

Il famoso ‘colpo alla Bisseck‘ su cui da mesi lavorano i dirigenti interisti, perfettamente riuscito un anno fa con il centrale tedesco e visto positivamente da Oaktree. Il fondo statunitense ha infatti chiesto ai suoi manager di puntare calciatori giovani che possano creare valore nel tempo, lasciando invece in secondo piano parametri zero come Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, ecco che l’ultima idea dell’Inter porta al nome di Robert Renan, difensore di piede mancino di proprietà dello Zenit. Il centrale brasiliano, in prestito sino al 30 dicembre all’Internacional, può dunque essere la grande sorpresa del mercato nerazzurro.

Per il suo trasferimento a Milano si prevedono però costi per il cartellino piuttosto alti. Dovrà quindi essere l’Inter a decidere se considerare o meno Renan il difensore giusto su cui fare un sacrificio economico.