Slitta la firma con l’Inter: fissata la nuova deadline

Nonostante lo sgarbo subito dalla Juventus per il caso Cabal, il mercato dell‘Inter procede tutto sommato secondo i piani. In questo momento rimangono due le priorità fissate dal club nerazzurro, da risolvere preferibilmente entro l’inizio del prossimo campionato.

La prima riguarda appunto l’ingaggio di un nuovo difensore centrale di piede mancino, un’esigenza nata poche settimane fa in seguito all’infortunio alla tibia che terrà Tajon Buchanan fuori sino al prossimo dicembre. La seconda, invece, il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries, in virtù dell’accordo con i nerazzurri in scadenza il 30 giugno 2025.

In riferimento all’olandese, come riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono in questo momento sostanziali novità. L’Inter rimane ferma sul triennale da 4 milioni di euro a stagione proposto a fine 2023, inizialmente respinto dall’entourage dell’esterno che ne chiedeva almeno cinque. La volontà reciproca di non dirsi addio e le poche offerte allettanti pervenute dalla Premier League, però, potrebbero convincere le parti a proseguire insieme.

Dovrà dunque essere Dumfries a fare un passo indietro, accettando insieme ai suoi agenti le condizioni messe sul piatto dall’Inter. Il club nerazzurro aspetterà almeno sino al prossimo 3 agosto, giorno in cui Dumfries tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dalla vacanze. Una volta rientrato a Milano l’olandese dovrà dare una risposta definitiva, consapevole di poter andare incontro ad una cessione obbligata in caso di esito negativo.