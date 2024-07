Inter infastidita, altro ‘caso Samardzic’: l’affare è saltato

Tramonta definitivamente l’affare tra Inter e Venezia per l’approdo a Milano di Tanner Tessmann. La trattativa, che si era improvvisamente complicata nelle scorse ore, non verrà portata a termine dal club nerazzurro che ha deciso di mollare il centrocampista statunitense.

Come riportato da Tuttosport, a complicare l’operazione sarebbero state sia le richieste formulate all’Inter dagli agenti del calciatore tra ingaggio e commissioni, ma anche i numerosi paletti imposti su quella che sarebbe stata la destinazione successiva del calciatore in prestito.

Un affare che sembrava fatto sino a pochi giorni fa e che vede adesso l’Inter tirarsi definitivamente fuori. Uno scenario che non può non ricordare quanto avvenuto esattamente un’estate fa con Lazar Samardzic, con il calciatore giunto a Milano per sostenere le visite mediche prima della rottura totale con i nerazzurri irritati per via delle nuove richieste formulate dal padre.

Nonostante lo stop all’affare Tessmann, la relazione tra l’Inter e il Venezia rimane comunque ottima. Dopo la cessione di Gaetano Oristanio, a percorrere lo stesso tragitto potrebbe essere nelle prossime ore anche il giovane Filip Stankovic.