UFFICIALE – Alex Perez è un nuovo giocatore dell’Inter

Adesso c’è anche l’annuncio ufficiale: Alex Perez (qui il nostro identikit) è un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore classe 2006, nativo di Madrid e cresciuto nelle giovanili prima del Rayo Vallecano e poi del Betis Siviglia, si trasferisce dal club andaluso in prestito con diritto di riscatto.

Simone Inzaghi lo valuterà in ritiro, ma la strada più probabile sembra quella di una stagione in Primavera agli ordini di Andrea Zanchetta. Questo il comunicato ufficiale del club: “Il difensore classe 2006 si trasferisce all’Inter a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il Club nerazzurro”.