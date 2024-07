Risolto l’intrigo sul bomber: UFFICIALE la cessione dell’Inter

Si è risolta con lo stesso epilogo di un anno fa la cessione del talentuoso attaccante dell’Inter. Nonostante la corte ricevuta tra club di Serie A e Serie B, infatti, il bomber ha accettato di ritornare in un club per lui decisamente speciale.

Come annunciato nel pomeriggio dalla società ligure, Francesco Pio Esposito è stato ingaggiato in prestito dallo Spezia, dove anche per la prossima stagione troverà il fratello maggiore Salvatore. Battuta la concorrenza della Sampdoria che sino all’ultimo aveva sperato di rimontare sui rivali.

Pio Esposito ha lasciato un gran ricordo con la maglia dello Spezia, specialmente per il gol salvezza timbrato all’ultima giornata dello scorso campionato. Come un anno fa, la formula utilizzata per l’attaccante classe 2005 è quella del prestito secco.

Questo il comunicato ufficiale: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale, le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Pio Esposito”.