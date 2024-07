Torna in Serie A dopo un anno: “L’Inter vuole il difensore in prestito”

Sfumata la pista Cabal, a causa dell’inserimento improvviso della Juventus, l’Inter non ha dunque smesso di ricercare sul mercato un nuovo difensore centrale da regalare a Simone Inzaghi. Oaktree preferirebbe un profilo giovane da aggiungere all’organico, nonostante sulla lista degli obiettivi dei dirigenti interisti vi siano anche calciatori più esperti come Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso.

Una via di mezzo, come riportato dal sito di Repubblica, potrebbe essere rappresentata da Kim Min-jae. L’ex difensore del Napoli non è più indispensabile nel progetto del Bayern Monaco e potrebbe dire addio solamente un anno dopo l’approdo in Germania. Un centrale di sicura affidabilità già testata nel campionato italiano, giunto nel pieno della sua carriera.

Secondo il noto quotidiano, l’Inter farà a breve un tentativo per il classe 1996: “Marotta e Ausilio, perso Cabal, cercano un ‘braccetto’ di sinistra – tentativo per Kim del Bayern in prestito -ma senza fretta”.