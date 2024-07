Retroscena UFFICIALE su Cabal: perché l’Inter si è tirata indietro

Spunta un nuovo retroscena per quanto riguarda l’operazione Cabal portata a termine dalla Juventus. L’Inter, che si era mossa addirittura prima dei bianconeri per il centrale colombiano, come confermato dal presidente del Verona non ha mai voluto affondare il colpo. Nonostante il forte interesse, evidentemente l’operazione non convinceva al 100% il club nerazzurro.

Questo il retroscena rivelato dal presidente Maurizio Setti al termine dell’Assemblea di Lega: “Sono soddisfatto dell’operazione Cabal, giustamente quando chiamano Juventus e Inter diventa difficile resistere. Se Marotta mi ha tirato le orecchie? No, anzi è stato carinissimo. Mi ha detto che i tempi fanno, gli allenatori devono decidere, che ci sono delle cose che si possono fare e altre no. Ho un ottimo rapporto con lui e con tutti. Se l’Inter era davanti per Cabal? Non è mai stata in vantaggio, ci sono state evidentemente delle decisioni interne di scelte condivise. Alla fine tutto siamo rimasti contenti: dovrebbe essere così sempre”.