Newcastle, l’agente di Miguel Almiron svela: “L’Inter ha mostrato interesse per lui”

Tra le tante squadre che stanno seguendo sul mercato Miguel Almiron, talento classe 1994 di proprietà del Newcastle, c’è anche l’Inter. Intervistato dai microfoni di EuropaCalcio.it, l’agente del paraguaiano ha parlato proprio della trattativa con i nerazzurri, nonché del rendimento del suo assistito con la maglia dei Magpies. Ecco le sue dichiarazioni.

Prima parte di stagione – “Rendimento molto positivo, considerando tutti i problemi che sta attraversando il calcio mondiale”.

Premier League campionato adatto – “Totalmente, è un campionato competitivo e si gioca con un ritmo al quale Miguel può misurarsi per velocità e cambio di passo”.

Ruolo ideale – “Almiron può giocare in varie posizioni ed è sempre a disposizione dell’allenatore ovunque ne abbia bisogno. Ovviamente si distingue maggiormente nelle posizioni offensive e con possesso palla, ma non ha difficoltà ad assumere altri ruoli a vantaggio della squadra”.

Senza il Covid-19 sarebbe stato ceduto? – “Impossibile saperlo. Almiron è felice a Newcastle e quando arriverà quel momento lo analizzeremo. Ora la sua realtà è Newcastle e la qualificazione al Mondiale con il Paraguay”.

Atletico Madrid e Inter – “Al momento sono solo voci. Dall’Italia l’Inter ha mostrato interesse per Miguel Almiron, ma non sono stati fatti passi in avanti”.

