Da Lucio, Kompany e Casillas passando per Moscardelli, Constant e Padoin: i 36 giocatori ritirati nel 2020

Ad un mese e mezzo dalla fine dell’anno solare 2020 i giocatori ritiratosi dal calcio giocato sono ben 36. Si passa da veri e propri fuoriclasse come Javier Mascherano, Iker Casillas, Vincent Kompany e il ‘nostro’ Daniele De Rossi a vere e proprie meteore e calciatori diventati idoli non proprio per le loro qualità sul campo. Ecco qui di seguito la lista completa.

La lista dei giocatori ritirati nel 2020

Javier Mascherano, 36 anni

Vincent Kompany, 34 anni

Iker Casillas, 39 anni

Fernando Gago, 34 anni

Benedikt Höwedes, 32 anni

Lucio, 42 anni

David Villa, 38 anni

Stephan Lichtsteiner, 36 anni

Emre Belözoğlu, 39 anni

Mario Gomez, 35 anni

Manuel Pasqual, 38 anni

Simone Padoin, 36 anni

Davide Moscardelli, 40 anni

Massimo Maccarone, 41 anni

Loïc Perrin, 35 anni

Claudio Pizarro, 41 anni

Antonio Nocerino, 35 anni

André Schurrle 29 anni

Nicolas Spolli, 37 anni

Marco Biagianti, 41 anni

Milan Baros, 38 anni

Aritz Aduriz, 39 anni

Marcelinho Paraíba, 45 anni

Antonio Floro Flores, 37 anni

Leighton Baines, 35 anni

Anderson, 31 anni

Hugo Almeida, 36 anni

Mohamed Sissoko, 35 anni

Alessandro Matri, 35 anni

Daniele Gastaldello, 37 anni

Sandro Wagner, 32 anni

Bruno Soriano, 36 anni

Kevin Constant, 33 anni

Aleksandr Hleb, 39 anni

Gelson Fernandes, 33 anni

Daniele De Rossi, 37 anni

