Annuncio BOMBA di Romano: “Neymar all’Inter, nessuno ha…”

Le vie del calciomercato sono spesso infinite, sia per i club italiani che stranieri e spesso ci sono anche dei casi imprevedibili in alcune circostanze. Le trattative che si concludono realmente sono infatti solo una piccola parte di tutte quelle che sono state prese in considerazione o per le quali si sono tenuti alcuni dialoghi inaspettati.

Uno di questi dialoghi avrebbe potuto portare un fenomeno come Neymar all’Inter. Lo rivela Fabrizio Romano che spiega come gli agenti del fuoriclasse brasiliano lo abbiano proposto pochi mesi fa al club nerazzurro e anche al Napoli ma che alla fine nessuna delle due società abbia accettato. Queste le parole dell’esperto di mercato.

“Neymar è stato proposto al Napoli ma tra fine aprile e inizio maggio anche all’Inter. Si pensava che l’Inter potesse inserire un giocatore offensivo come Lookman. Gli agenti lo hanno offerto per dare una possibilità, nessun club ha però scelto di procedere e così Neymar ha scelto di restare al Santos ma è in scadenza, una situazione da tenere d’occhio”.