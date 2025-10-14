Marotta al lavoro durante la sosta: pronte 3 nuove firme

In questi ultimi giorni il calendario delle squadre di club è rimasto immobile, in termini di partite giocate. Né la Serie A e né altre coppe sono infatti proseguite in questa settimana per via della sosta durante la quale si disputano le sfide delle nazionali. Chi non ha però smesso di lavorare in questi ultimi giorni è la dirigenza dell’Inter.

Negli uffici della sede nerazzurra si sono infatti portate avanti le procedure e le trattative per 3 nuove firme su dei contratti di calciatori della prima squadra. Il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno portato avanti i colloqui con l’agenzia GR Sports per tre suoi assistiti, come riporta TMW.

Si tratta di Federico Dimarco, Davide Frattesi e Carlos Augusto. Con questi tre calciatori l’Inter vuole infatti rinnovare al più presto il contratto. Il più “urgente” è chiaramente il terzino sinistro italiano visto che ha l’attuale accordo in scadenza nel 2027. Gli altri due sono invece in scadenza nel 2028 ma i nerazzurri vogliono lo stesso già prolungare.