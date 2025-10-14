Mauro Icardi torna in Serie A: due offerte per lui

Nelle scorse ore è circolata sul web una notizia davvero a sorpresa che riguarda uno dei calciatori più divisivi in assoluto della storia recente dell’Inter. Si tratta di Mauro Icardi, centravanti di grande talento che ha realizzato più di cento gol con la divisa nerazzurra ma che ha deluso tantissimi tifosi al momento della rottura col club e dell’addio direzione PSG.

Oggi la punta argentina milita nel Galatasaray e proprio dalla Turchia, per voce del giornalista Ekrem Konur, arriva una notizia quasi incredibile. Icardi potrebbe presto tornare in Serie A con il Torino che starebbe pensando al suo ingaggio e l’entourage che lo avrebbe proposto proprio al club piemontese ma resta il nodo stipendio.

Secondo i colleghi di TMW, oltre alla proposta per ritornare in Serie A, tra le opzioni per Icardi potrebbe esserci anche un altro club. Il Neom si è infatti detto interessato a mettere sotto contratto l’ex capitano dell’Inter: il ricco club arabo in estate aveva sondato anche Pavard che però rifiutò e vuole portare in squadra alcuni calciatori di alto livello.