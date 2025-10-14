L’Inter sfida Liverpool e Barça: nuovo innesto dalla Premier

Continuano a rimbalzare diverse voci di mercato legate all’Inter che nel 2026 dovrà fare diversi nuovi innesti viste le partenze quasi scontate di parecchi giocatori. In scadenza di contratto ci sono infatti diversi elementi della rosa nerazzurra come Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e De Vrij: andranno tutti sostituiti.

C’è inoltre sempre la possibilità che Bisseck saluti il club a gennaio e quindi l’Inter dovrà farsi trovare pronta con un sostituto di livello. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è partita la sfida a dei grandi club come il Liverpool, il Barcellona e pure il Bayern per il nuovo difensore che i nerazzurri hanno scelto ma per il quale c’è molta concorrenza.

Si tratta di Marc Guehi, difensore centrale in scadenza di contratto con il Crystal Palace che nell’ultimo giorno del mercato estivo è stato davvero a un passo dal Liverpool. Il 25enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea è un profilo molto interessante e che è anche un punto fermo della nazionale inglese.