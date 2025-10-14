Bisseck lascia l’Inter: pronto lo scambio a gennaio

Uno dei giocatori che fino ad ora si è visto di meno nell’Inter, sotto la gestione Cristian Chivu, è Yann Aurel Bisseck. Il difensore classe 2000 aveva fatto vedere ottime cose un anno fa con Simone Inzaghi quando proprio in questi mesi aveva dovuto sostituire Acerbi e Pavard, spesso fermi per infortuni.

Tuttavia, negli ultimi mesi (e in generale nel 2025) anche il tedesco non è riuscito a offrire un rendimento alto tra prestazioni negative e qualche infortunio che lo ha frenato. Adesso per lui non è fatto da scartare l’ipotesi addio nel mercato di gennaio con l’Inter che sta riflettendo su uno scambio, come scrive oggi Tuttosport.

Uno dei primi obiettivi per la dirigenza nerazzurra nel reparto difensivo è Marc Guehi. Il centrale del Crystal Palace piace a molti grande club ma l’Inter potrebbe giocarsi la carta Bisseck per chiudere questo scambio visto che il tedesco era nel mirino del club di Londra proprio nell’ultima estate e vorrebbe cambiare aria per giocare di più.