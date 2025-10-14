14 Ottobre 2025

Skriniar torna in Italia: firma con i rivali dell’Inter

L'ex difensore nerazzurro può lasciare il Fenerbahce

Uno dei giocatori che, in epoca recente, ha ferito maggiormente i tifosi dell’Inter al momento del suo addio è stato Milan Skriniar che nel 2023 dopo sei ottimi anni con la divisa nerazzurra ha scelto di andare via a parametro zero senza rinnovare il suo contratto e di firmare per il PSG con l’obiettivo di crescere.

Alla fine però la sua esperienza in Francia è stata negativa e da qualche mese gioca in Turchia con il Fenerbahce, dove era stato fortemente voluto dall’ex tecnico nerazzurro Mourinho. Come rivela oggi La Gazzetta dello Sport, ora però la Juventus vorrebbe riportare Skriniar in Serie A già a gennaio, visti i problemi che i bianconeri hanno in difesa. Queste le informazioni del quotidiano:

“Se inizio gennaio fosse oggi, il primo nome da cui inizierebbe la Signora sarebbe quello del pallino Milan Skriniar, già sondato un anno fa quando era finito ai margini del Psg. L’ex Sampdoria e Inter è ripartito dal Fenerbahce su precisa richiesta di José Mourinho. L’addio dello Special One, ora al Benfica, rende la posizione di Skriniar sulla carta più “attaccabile” da parte della Juventus. Il 30enne slovacco è una idea già perlustrata anche a luglio”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.