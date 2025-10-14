Skriniar torna in Italia: firma con i rivali dell’Inter

Uno dei giocatori che, in epoca recente, ha ferito maggiormente i tifosi dell’Inter al momento del suo addio è stato Milan Skriniar che nel 2023 dopo sei ottimi anni con la divisa nerazzurra ha scelto di andare via a parametro zero senza rinnovare il suo contratto e di firmare per il PSG con l’obiettivo di crescere.

Alla fine però la sua esperienza in Francia è stata negativa e da qualche mese gioca in Turchia con il Fenerbahce, dove era stato fortemente voluto dall’ex tecnico nerazzurro Mourinho. Come rivela oggi La Gazzetta dello Sport, ora però la Juventus vorrebbe riportare Skriniar in Serie A già a gennaio, visti i problemi che i bianconeri hanno in difesa. Queste le informazioni del quotidiano:

“Se inizio gennaio fosse oggi, il primo nome da cui inizierebbe la Signora sarebbe quello del pallino Milan Skriniar, già sondato un anno fa quando era finito ai margini del Psg. L’ex Sampdoria e Inter è ripartito dal Fenerbahce su precisa richiesta di José Mourinho. L’addio dello Special One, ora al Benfica, rende la posizione di Skriniar sulla carta più “attaccabile” da parte della Juventus. Il 30enne slovacco è una idea già perlustrata anche a luglio”.