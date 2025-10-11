“Vuole il Mondiale”: saluta l’Inter già a gennaio

Nonostante la scorsa estate per i giocatori dell’Inter e delle altre squadre impegnate al Mondiale per Club ci sia stato poco spazio per il riposo e per fare una corretta preparazione estiva, questa stagione sarà allo stesso modo intensa visto, che al termine delle gare con i club, a giugno inizieranno anche i Mondiali 2026.

L’Italia e tante altre nazionali stanno cercando di qualificarsi al torneo più prestigioso che si svolgerà la prossima estate tra Canada, Stati Uniti e Messico. C’è un giocatore dell’Inter in particolare che sogna di andare a questo Mondiale e per tale motivo sta pensando a un addio a gennaio per trovare più spazio.

Si tratta di Yann Aurel Bisseck che – come riportato dalla BILD – potrebbe ripensare al suo futuro all’Inter. Da quando è arrivato un leader della difesa come Akanji, lo spazio in campo per il tedesco si è molto ridotto. E ora, stando alle informazioni del giornale tedesco, il club nerazzurro potrebbe anche accettare soli 20/25 milioni per cederlo.