Luis Henrique sotto accusa: “Poco coraggio”

Non è stata senz’altro la prestazione che Luis Henrique sperava di mettere in campo quella di ieri pomeriggio nell’amichevole tra Atletico Madrid-Inter. Il brasiliano sa bene di aver sprecato una chance importante per impressionare Cristian Chivu, nonostante si trattasse di un semplice test tra due squadre rimaneggiate per via delle tante assenze legate alle Nazionali.

Proprio perché c’era la possibilità di evidenziare le proprie qualità in un match senza alcuna pressione, la partita dell’ex Marsiglia è sembrata deludente. Pochi dribbling riusciti, scarsissima presenza in fase offensiva e soprattutto ancora poca intraprendenza con il pallone tra i piedi. Anche per questa ragione Luis Henrique è stato rimandato nelle pagelle realizzate questa mattina da Tuttosport.

Questo il giudizio sul brasiliano: “Altro rimandato. L’accusa che è stata fatta maggiormente al brasiliano in questo avvio di stagione è stata la mancanza di intraprendenza. Anche ieri sera l’ex Olympique Marsiglia, in particolare nel primo tempo a sinistra, ha confermato poco coraggio e tanta timidezza: pochi i dribbling tentati, pochissimi quelli riusciti. Ha cercato di essere applicato in fase difensiva seguendo con attenzione Pubill, ma sul gol di Carlos Martin è stato morbido nel raddoppiare. Meglio nella ripresa, anche se poi si è fatto parare il rigore – a mezza altezza e non troppo potente – da Musso”.