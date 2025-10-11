Chivu va pazzo per QUESTA caratteristica di Bisseck

E’ stata una prova senz’altro positiva quella messa in campo ieri pomeriggio a Bengasi da Yann Bisseck. Il centrale tedesco, finito in panchina con l’approdo di Akanji, aveva proprio bisogno di una prestazione del genere dopo aver trascorso delle settimane complicate. Nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, proprio il difensore dell’Inter ha fatto prolungare la gara ai calci di rigori con un bel gol di testa per l’1-1.

A parte il contributo in fase realizzativa, a Chivu è piaciuta la sua prova soprattutto per una ragione tattica. Il tecnico rumeno vede nel classe 2000 un difensore moderno, capace di tenere alta la linea difensiva. Una caratteristica messa in evidenza anche nella sfida di ieri e sulla quale l’allenatore vorrebbe insistere per il futuro.

Questa la spiegazione de La Gazzetta dello Sport: “Bisseck era uno dei pochi titolari portati in questa trasferta lampo, usata più che altro per far provare un’atmosfera internazionale ad alcuni Primavera ed Under 23. Yann ha dato interessanti segnali di ripresa: avrà messo insieme appena 66’ nelle ultime 6 gare, tutti contro lo Slavia in Champions, ma ha la capacità di tenere alta la linea che piace al suo allenatore”.