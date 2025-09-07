“Non è finita per Calhanoglu”: l’ANNUNCIO di Fabrizio Romano

Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Okan Buruk, attuale allenatore del Galatasaray ed ex calciatore dell’Inter, che ha confermato come un obiettivo del club turco nel corso della sessione estiva di mercato sia sempre stato Hakan Calhanoglu ma che il club nerazzurro abbia chiuso a questa possibilità.

Del futuro di Calhanoglu ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il fatto che il tecnico del club di Istanbul abbia apertamente confermato il loro sogno di mettere sotto contratto il regista dell’Inter, viene visto dal giornalista come una volontà di tenere la porta aperta per un suo trasferimento futuro.

Queste le parole del giornalista esperto di mercato: “Credo che questo sia un segnale del Galatasaray per tenere una strada aperta per il futuro. Questo futuro può essere gennaio o può essere l’estate 2026, la questione non è ritenuta chiusa. L’affare Calhanoglu rimane aperto per il futuro di mercato per l’Inter”.