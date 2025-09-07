Futuro Frattesi: può dire ADDIO all’Inter per DUE motivi

L’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter è iniziata da pochi mesi, ma alcune indicazioni sono già emerse nelle gare del Mondiale per Club e, soprattutto, nelle prime due giornate di Serie A. Tuttavia, c’è un giocatore che il tecnico fin qui non ha mai potuto utilizzare: Davide Frattesi.

Il centrocampista ha avuto problemi fisici e dopo la sosta dovrebbe tornare pienamente a disposizione. Tuttavia, il suo utilizzo in campo potrebbe non essere così scontato, tanto da rimettere in bilico la sua permanenza in nerazzurro.

Secondo calciomercato.com, potrebbero essere due i motivi che potrebbero portare a un suo scarso utilizzo: il primo potrebbero essere l’inserimento in rosa di un giocatore come Andy Diouf, arrivato da poco all’Inter, ma con caratteristiche da centrocampista box to box che potrebbero diventare molto utili, facendo scivolare indietro Frattesi nelle gerarchie.

L’altro è il possibile passo indietro in merito al passaggio al 3-4-2-1, per mantenere un più classico 3-5-2. In un contesto del genere Frattesi potrebbe continuare a fare la riserva di Barella, come già accaduto con Inzaghi, non riuscendo a trovare la continuità sperata.