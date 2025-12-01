Annuncio sul mercato: “Vicario-Inter per l’estate 2026”

Un ‘vecchio’ nome a lungo seguito dall’Inter torna a comparire sulla lista degli obiettivi di mercato del club nerazzurro. Come abbiamo più volte ripetuto nelle ultime settimane, la prossima estate sarà quella dell’addio di Yann Sommer per la scadenza del contratto. Da qui la necessità di chiudere nei prossimi mesi l’inseguimento a colui che diventerà il nuovo portiere titolare dell’Inter, senza scartare del tutto una possibile promozione interna di Josep Martinez.

Stando a quanto riportato su Youtube da Fabrizio Romano, oltre ai nomi di Caprile, Suzuki e Atubolu, andrà seguito con attenzione anche il futuro di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana era stato vicinissimo all’Inter nell’estate 2023 e potrebbe verosimilmente tornare di moda nei prossimi mesi.

Queste le ultime su Vicario: “L’Inter resta nell’ottica di prendere un nuovo portiere nell’estate del 2026. Posso confermare che c’è ancora un interesse vivo dell’Inter in Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. L’Inter sta monitorando la situazione, al momento lo aggiungiamo alla lista di nomi che abbiamo già fatto, Vicario è uno di questi. Ma Vicario era un pallino di Ausilio, hanno provato a prenderlo e non ci sono riusciti, ma per la questione Onana. Oggi Vicario resta concentrato sul Tottenham, ma l’Inter monitora la situazione. Se dovesse aprirsi uno spiraglio nel 2026 per una cessione di Vicario, l’Inter sarebbe attenta”.