Chi è Di Marco, l’arbitro di Inter-Venezia: un solo precedente

Questa settimana torna di scena la Coppa Italia con l’ingresso ufficiale dell’Inter nella competizione dagli ottavi di finale. I nerazzurri dovranno vedersela con il Venezia, squadra che ha avuto accesso a questa fase grazie alla vittoria del turno precedente maturata ai rigori contro il Verona. Inter-Venezia si disputerà a San Siro mercoledì 3 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Il match degli ottavi verrà arbitrato dal 34enne Davide Di Marco, alla seconda direzione assoluta con i nerazzurri. Gli assistenti saranno Preti e Ricci, mentre Bonacina farà da IV Ufficiale. Var affidato a Nasca con Mazzoleni nelle vesti di Assistente Var.

Per quanto riguarda l’unico precedente che ‘lega’ Di Marco all’Inter, questo fa riferimento alla passata stagione quando il fischietto della sezione di Ciampino arbitrò la vittoria dei nerazzurri sul Lecce del 24 agosto 2024. A decidere quella sfida, chiusa sul risultato di 2-0, furono i gol di Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu su calcio di rigore.