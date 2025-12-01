Cinque cose che abbiamo imparato da Pisa-Inter 0-2

L‘Inter ritorna alla vittoria dopo una settimana complicata e lo fa con un successo per 0-2 sul campo del Pisa. Decisiva la doppietta di Lautaro Martinez a risolvere una partita non semplice che rischiava di complicarsi ulteriormente nel finale. Come di consueto, andiamo a vedere ‘cinque cose che abbiamo imparato da Pisa-Inter’.

1) Dopo due partite giocate bene e perse, l’Inter tira fuori una prestazione molto più sporca, meno brillante… e porta a casa la vittoria. Battuta facile: forse era meglio giocare male anche a Madrid. Ma il punto è un altro: questa è la tipica vittoria che fanno le squadre forti, su un campo complicato, contro un Pisa fisico, organizzato e che in casa aveva subito appena due gol. Quando lo fanno gli altri si parla di carattere, solidità, pragmatismo. Quando lo fa l’Inter, perché non deve andare bene?

2) Il più simbolico possibile: capitan Lautaro Martinez decide la partita. Si è parlato tantissimo di lui in settimana, era sotto i riflettori per ogni motivo possibile… E ha risposto come fanno i capitani veri: doppietta, arriva a 163 gol con la maglia dell’Inter e diventa capocannoniere solitario della Serie A. Le chiacchiere le lasciamo fuori, i fatti li mette lui.

3) A Madrid chi è entrato non ha inciso, oggi succede l’opposto. L’Inter cambia marcia nel secondo tempo grazie a: Zielinski, sempre più dentro i meccanismi, pulito e brillante, Pio Esposito, che mette un assist decisivo e continua a crescere, Diouf, che ancora una volta offre spunti molto interessanti, segnale di un giocatore che sta prendendo fiducia. Una gestione dei cambi efficace, finalmente.

4) Tanta curiosità attorno a Luis Henrique. Non è ancora il giocatore che spacca la partita, anzi commette subito un errore con un retropassaggio rischioso. Però dopo si assesta, si mette in ordine, prova qualche verticalizzazione e non forza giocate fuori ritmo. Poco, ma qualcosa: timidi segnali, una sufficienza che vale come punto di partenza.

5) Intanto l’Inter tiene il passo e resta dentro il gruppone di testa. Vinci una partita che non dovevi mollare, fai il tuo, respiri dopo due sconfitte immeritate. E ora diventa tutto interessantissimo: dopo la Coppa Italia parte la volata Como-Liverpool-Supercoppa che ci dirà molto, forse moltissimo, di quanto possa essere davvero competitiva questa Inter.