Gazzetta demolisce Luis Henrique: “Zero dribbling”

Rilanciato dal primo minuto da Cristian Chivu in Pisa-Inter, Luis Henrique è rimasto in campo per oltre un’ora di gioco prima di lasciare il posto a Diouf. Il brasiliano, in realtà, ha mostrato qualche timido passo in avanti rispetto alle precedenti uscite, specialmente nel corso del primo tempo. Ancora ha chiaramente bisogno di crescere in termini di personalità, ma di sicuro si è visto un primo miglioramento in termini di gioco.

Nonostante ciò, tra i principali quotidiani italiani c’è chi non è stato per niente clemente nei suoi confronti. Queste le pagelle di Luis Henrique:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Continua a traccheggiare, zero dribbling. Non salta l’uomo, forse non dribblerebbe neppure un elefante sotto anestesia. Ha paura di sbagliare.

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Comincia bene, trovando i compagni tra le linee. Dopo un errore, perde sicurezza e si spegne.

TUTTOSPORT 5.5 – Poco incisivo.

PASSIONE INTER 5.5 – Finalmente inizia a giocare in verticale e con pochi tocchi. Velocizza la manovra offensiva cercando triangoli con Lautaro e Barella. Manca ancora il guizzo personale e soprattutto scompare dal campo nella ripresa.