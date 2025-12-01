Diouf chiede più spazio: “Inter ha fatto bene a prendermi”

Proprio come nel derby, anche ieri pomeriggio è stato positivo l’ingresso di Andy Diouf durante la ripresa di Pisa-Inter. Il centrocampista francese, adattato ad esterno destro, si è reso protagonista di un paio di iniziative personali, tra cui la verticalizzazione da cui ha avuto origine la palla dello 0-2 di Lautaro Martinez. Al termine dell’incontro, l’ex centrocampista del Lens ha parlato della sua crescita all’interno dell’organico ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole: “Io mi sento più a mio agio come centrocampista, ma la cosa importante è sempre giocare. Mi sento in forma e voglio dimostrare che l’Inter ha fatto bene a investire su di me. Chivu? Mi aveva anticipato che sarebbe arrivato il mio momento e così è stato. Tutto normale: la squadra è molto forte e io sono arrivato in Italia quando già il campionato francese era iniziato. Non avendo fatto la preparazione con i miei compagni ho avuto bisogno di capire e imparare. Ora sono pronto”.