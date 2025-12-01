Lautaro in doppia cifra: “Bomber di levatura superiore”

Non poteva scegliere pomeriggio migliore per sbloccarsi, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, infatti, con la sua doppietta ha riportato l’Inter al successo nella trasferta contro il Pisa, mettendo fine ad una settimana da incubo che aveva visto i nerazzurri uscire sconfitti sia contro il Milan nel derby che in Champions League di fronte l’Atletico Madrid.

Grande protagonista proprio Lautaro che ha raggiunto la doppia cifra stagionale ed è stato eletto come migliore in campo dai principali quotidiani sportivi in Italia. Queste le pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Nel primo tempo è l’unico pungente, nella ripresa tira fuori la sua maestà. Bellissimo l’1-0, un sinistro al volo ad alta difficoltà.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Sfoga la rabbia per la doppia sostituzione con Milan e Atletico con una doppietta. Nel primo tempo partecipa soprattutto alla manovra, nella ripresa aggredisce l’area e diventa micidiale. Doppia cifra stagionale.

TUTTOSPORT 7.5 – Manda due segnali di testa nel primo tempo, nel secondo emerge dal grigiore con le due stoccate decisive, confermandosi bomber di levatura superiore.

PASSIONE INTER 8 – E’ sua la prima vera grande occasione del match con un colpo di testa che sfiora solamente il palo. Gol stupendo a sbloccare la partita, con rabbia e tecnica. Poi chiude il match con la doppietta che lo manda in vetta alla classifica marcatori.