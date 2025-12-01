Moviola Pisa-Inter: “C’è il colpo su Zielinski”

E’ stata una partita particolarmente tranquilla per Marco Guida, direttore di gara che ieri pomeriggio ha arbitrato il match tra Pisa-Inter. La gara, che ha visto trionfare i nerazzurri per 0-2, non ha offerto grandi polemiche per quanto riguarda gli episodi avvenuti in campo, se non solo una timida protesta di Zielinski durante la ripresa per un colpo ricevuto in area di rigore.

Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Al 17’ manca un giallo: Bastoni entra in maniera scomposta su Touré. Corrette le due ammonizioni in sequenza, quelle a Caracciolo su Thuram (25’) e ad Acerbi che blocca Aebischer in fuga (37’). Al 10’ st, intervento in area di Meister sulla fiancata di Zielinki: il colpo c’é ma è troppo lieve per assegnare un rigore. Al 21’st, Acerbi preciso sulla palla (in area) nel duello con Meister. Nei due gol, Lautaro in posizione on-side”.