Dove vedere Inter-Venezia, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire gli ottavi di Coppa Italia
Quando si gioca Inter-Venezia, ottavi di finale Coppa Italia
Reduce dal ritorno alla vittoria ottenuto nell’ultimo turno di campionato in trasferta contro il Pisa, la squadra di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per gli ottavi di Coppa Italia tra Inter-Venezia. Il match, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21.00 a San Siro, decreterà in gara secca il passaggio diretto ai quarti di finale.
Inter-Venezia, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?
Inter-Venezia verrà trasmessa mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 21 :00 in diretta tv sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia gratis sul canale numero 6 del digitale terrestre, vale a dire su Italia 1.
Inter-Venezia sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Venezia in diretta insieme a voi!