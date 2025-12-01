1 Dicembre 2025
Probabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio
Le possibili scelte dei due allenatori
Dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa, ecco che per la squadra di Cristian Chivu inizia la Coppa Italia. Mercoledì 3 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00, a San Siro si giocano infatti gli ottavi di finale tra Inter-Venezia (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-VENEZIA).
Previsto chiaramente ampio turnover per quanto riguarda la formazione nerazzurra, a partire dall’atteso tra i pali di Josep Martinez: per lo spagnolo si tratterebbe della prima presenza in campo dopo il tragico incidente dello scorso ottobre che lo vide coinvolto e in cui un anziano perse la vita.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Venezia:
3 Dicembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 31 – Bisseck 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 17 – Diouf 8 – Sucic 16 – Frattesi 32 – Dimarco 94 – Pio Esposito 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 60 Taho, 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 43 Cocchi, 49 Maye, 10 Lautaro, 9 Thuram
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries
diffidati
Nessuno
Venezia 3-5-2
Formazione1 – Stankovic 3 – Schingtienne 30 – Svoboda 33 – Sverko 18 – Hainaut 71 – Perez 6 – Busio 8 – Doumbia 19 – Bjarkason 10 – Yeboah 7 – Fila Giovanni Stroppa
Panchina
23 Grandi, 2 Korac, Haps, 9 Adorante, 16 Venturi, 20 Sagrado, 21 Compagnon, Lella, 32 Duncan, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Plizzari, Conde, Franjic, Pietrelli
diffidati
Nessuno
Arbitro: Davide Di Marco
Assistenti: Preti – Ricci
Quarto Uomo: Bonacina
Var: Nasca AVar: Mazzoleni