Come sta andando davvero il prestito di Carboni al Genoa

Si è discusso parecchio la scorsa estate del prestito di Valentin Carboni al Genoa. L’argentino, protagonista di un buon Mondiale per Club disputato la scorsa estate con la maglia dell’Inter e chiuso con un gol all’attivo, a differenza di Pio Esposito è stato spedito in Liguria a titolo temporaneo per tutta la stagione.

Il fantasista arrivava infatti da un’annata trascorsa ai box per via dell’infortunio al crociato rimediato all’inizio della sua avventura al Marsiglia. Da qui la scelta del club di mandarlo al Genoa per dargli l’opportunità di guadagnarsi un minutaggio superiore. Dopo un avvio scoppiettante con una rete all’esordio in Coppa Italia, però, le sue presenze in campo dal primo minuto si sono sensibilmente ridotte.

Il classe 2005 di proprietà dell’Inter è tornato titolare quest’oggi sempre in coppa nella sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta ed è stato sostituito all’intervallo dopo un primo tempo non memorabile. Carboni, infatti, non partiva dal primo minuto dallo scorso 29 ottobre in occasione della sconfitta con la Cremonese.

Complessivamente, l’argentino ha collezionato 11 presenze in Serie A di cui solamente 3 partendo dall’inizio per un totale di 353′ di gioco. A queste, vanno inoltre aggiunte le tre apparizioni da titolare in Coppa Italia con la rete segnata al Vicenza lo scorso 15 agosto.

Un rendimento forse al di sotto delle aspettative di molti tifosi, ma che evidenzia la necessità di una maturazione non ancora completata. Anche a causa dell’infortunio dello scorso anno, evidentemente Valentin Carboni avrà bisogno di tempo prima di prendere in mano l’attacco del Genoa.

La buona notizia è che dal punto di vista fisico il ragazzo non ha avuto intoppi ed è sempre stato a disposizione in tutti gli incontri del Grifone. Allo stesso tempo, complice anche la presenza in panchina di un allenatore parecchio legato ai giovani come Daniele De Rossi, ci si aspetta da qui in avanti una crescita esponenziale del classe 2005 per dimostrare di poter meritare un ritorno all’Inter dal prossimo anno.