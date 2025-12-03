L’agente di Bonny svela il retroscena di mercato sul Napoli

Il noto agente Pastorello ha raccontato i dettagli dell’operazione che ha portato Ange-Yoan Bonny all’Inter durante la scorsa estate. L’attaccante francese classe 2003 si è subito imposto come protagonista con la maglia nerazzurra, dimostrando le sue qualità fin dalle prime apparizioni. Il procuratore, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha spiegato come si è sviluppata la trattativa che ha convinto il giovane a scegliere Milano.

“Non sono così sorpreso sul suo inserimento in una rosa così importante. Non mi sorprende perché dal punto di vista qualitativo, tecnico e tattico Bonny ha qualcosa in più”, ha dichiarato il procuratore. Secondo Pastorello, adesso, “la sfida è quella di riconfermarsi e continuare a fare bene, il ragazzo è serio e ha grandi valori. Sono convinto che darà una grossa mano all’Inter fino alla fine della stagione”.

Durante l’estate non mancavano le alternative per il giovane attaccante: “In Italia anche il Napoli era molto interessato anche se poi alla fine non hanno mai affondato”, ha rivelato il procuratore. Oltre al club partenopeo, c’erano stati diversi contatti anche con società di Premier League, ma alla fine nessuna di queste opzioni si è concretizzata.

Il fattore decisivo nella scelta è stato l’intervento diretto del direttore sportivo nerazzurro. “Credo la differenza alla fine l’abbia fatta il direttore Ausilio. Ha subito fatto capire al ragazzo che sarebbe stato il suo unico obiettivo e poi alla fine la scelta è stata abbastanza semplice”, ha concluso Pastorello.