3 Dicembre 2025
Inter-Venezia, formazioni UFFICIALI: Diouf a tutta fascia
Le scelte di Chivu e Stroppa
Tutto pronto per il primo impegno della stagione della squadra di Cristian Chivu in Coppa Italia: questa sera a San Siro Inter-Venezia si giocano gli ottavi di finale per l’acceso diretto in gara singola ai quarti. Tanto turnover sia da una parte che dall’altra, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore per quanto riguarda le scelte sia di Chivu che di Stroppa.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Venezia, ottavi di finale di Coppa Italia:
3 Dicembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 31 – Bisseck 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 17 – Diouf 16 – Frattesi 7 – Zielinski 8 – Sucic 11 – Luis Henrique 94 – Pio Esposito 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 60 Taho, 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu, 43 Cocchi, 32 Dimarco, 49 Maye, 10 Lautaro, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries
diffidati
Nessuno
Venezia 3-5-2
Formazione23 – Grandi 2 – Korac 16 – Venturi 48 – Sidibé 20 – Sagrado 32 – Duncan 37 – Bohinen 24 – Lella 5 – Haps 21 – Compagnon 80 – Casas Giovanni Stroppa
Panchina
1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 18 Hainaut, 30 Svoboda, 6 Busio, 8 Doumbia, 19 Bjarkason, 71 Kike Perez, 7 Fila, 9 Adorante, 27 El Haddad
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Plizzari, Franjic, Sverko, Pietrelli, Yeboah
diffidati
Nessuno
Arbitro: Davide Di Marco
Assistenti: Preti – Ricci
Quarto Uomo: Bonacina
Var: Nasca AVar: Mazzoleni