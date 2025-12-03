Chivu: “Pensiamo solo al Venezia. Turnover? Se lo meritano”

Intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Mediaset, Cristian Chivu ha parlato delle scelte di formazione e dell’ampio turnover adottato questa sera per Inter-Venezia. Una gara che, come spiegato dall’allenatore, i suoi non hanno intenzione di sottovalutare: “Noi prendiamo partita per partita non pensiamo più in là, la partita più importante è stasera. Poi penseremo al campionato e alla Champions”.

Sul turnover e sulla scelta di affidare le fasce a Diouf e Luis Henrique: “Devo dargli fiducia, se lo meritano, devo fare anche delle prove. In alcune situazioni mi hanno fatto vedere che si poteva far meglio, sono giocatori da inter e si devono adattare a più situazioni. Coppia d’attacco? Penso sia quella giusta per affrontare la partita di questa sera”.