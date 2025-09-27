27 Settembre 2025

L’annuncio UFFICIALE sul futuro di Ausilio in Arabia

Il verdetto finale sull'offerta

In seguito alle prime indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in merito al futuro di Piero Ausilio, nel pomeriggio di ieri è anche arrivato un annuncio che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il ds dell’Inter, infatti nelle scorse settimane aveva ricevuto un’importante offerta economica da parte dell’Al-Hilal, club che da giugno vede alla guida della panchina Simone Inzaghi.

Validando le voci degli ultimi giorni, in riferimento ad un rifiuto da parte del dirigente alla ricchissima proposta araba, anche il presidente Beppe Marotta ha ribadito il forte legame tra Ausilio e l‘Inter, destinato a proseguire ancora per altri anni. A margine della laurea magistrale Honoris Causa conferita proprio al numero uno nerazzurro presso l’Università Bicocca di Milano, ecco che è arrivata la conferma.

Queste le parole di Marotta sul futuro di Ausilio a Milano ai microfoni di Calciomercato.com: “Piero è nato nell’Inter, ha il Dna dell’Inter, è un professionista affermato e un valido collaboratore. Sono certo che il suo futuro non sarà lontano da Milano”.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.