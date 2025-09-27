Colpo di scena Chivu: nuovo acquisto all’esordio a Cagliari

Poche volte ricordiamo così grande incertezza intorno ad una probabile formazione dell’Inter, specialmente se consideriamo che i nerazzurri hanno avuto tutta la settimana libera da impegni di coppa. Eppure, nella testa di Chivu sono ancora diversi i ballottaggi da sciogliere nel giro di poche ore in vista della trasferta in programma questa sera alle 20.45 sul campo del Cagliari.

In particolare, il tecnico rumeno sembra essere attratto dalla possibilità di operare un leggero turnover in certe zone del campo, anche in virtù del match di martedì sera in Champions League contro lo Slavia Praga. La vera sorpresa, stando alle ultime riportate da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere riservata da parte dell’allenatore sulla corsia di destra.

Dopo aver provato Matteo Darmian al posto di Dumfries, non al meglio della condizione per un piccolo fastidio al ginocchio accusato per la prima volta contro l’Ajax, il super favorito per la fascia destra è diventato nelle ultime ore Luis Henrique. Per il laterale brasiliano, reduce dall’ottimo ingresso contro il Sassuolo, si tratterebbe dell’esordio da titolare in Serie A. Un bel banco di prova per uno degli acquisti più onerosi dell’Inter nell’ultima finestra di mercato.