L’Inter perde un titolare: “Ha un problema al ginocchio”

E’ stata una settimana di riflessioni per Cristian Chivu, reduce con la sua Inter dal buon successo ottenuto in campionato contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro, in vista del match in casa del Cagliari, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione che si è portato dietro negli ultimi giorni, in particolare quelli legati ad alcune situazioni delicate per le quali non vorrebbe forzare la mano.

Tra queste rientra ovviamente quella di Denzel Dumfries, non al meglio della condizione fisica. L’esterno è stato regolarmente convocato ed andrà in panchina, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. L’olandese. come spiegato da La Gazzetta dello Sport, convive infatti con “un problema al ginocchio che persiste dalla notte di Amsterdam” e non verrà rischiato da Chivu dall’inizio.

Al suo posto, tutto fa pensare che possa andare in scena l’esordio dal primo minuto in Serie A di Luis Henrique. Il brasiliano nelle scorse ore ha superato la concorrenza di Matteo Darmian sulla fascia destra e potrebbe seriamente partire tra i titolari di Cagliari-Inter.