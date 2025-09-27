Doppia firma Inter: “I contratti entro dicembre”

Chiusa da quasi un mese la finestra estiva del calciomercato, ecco che l’Inter si è nuovamente proiettata sul futuro. Il club nerazzurro studia già le prossime mosse da mettere in atto non solo nel mese di gennaio, ma in realtà anche qualche settimana prima. Questo perché dalle parti di Viale della Liberazione si sta lavorando con grande attenzione su un doppio accordo da raggiungere entro un paio di mesi.

Come raccontato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l’Inter sta infatti dialogando da settimane con Davide Frattesi e Carlos Augusto per raggiungere un accordo per i due rinnovi contrattuali. Entrambi andranno in scadenza nel giugno 2028, ma il club nerazzurro vorrebbe già cautelarsi e siglare dei nuovi prolungamenti ufficiali.

Queste le ultime: “Ci sono due rinnovi, l’Inter vuole nelle prossime settimane portare avanti i dialoghi per prolungare e adeguare i contratti di Davide Frattesi e Carlos Augusto. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2028 e l’Inter vuole portare avanti i dialoghi per un prolungamento. Entro novembre/dicembre potrebbero esserci passi in avanti in questo senso”.