“Coinvolgimento totale”: la risposta di Ausilio all’Al-Hilal

Giungono sempre più conferme in merito a quella che sarebbe stata la risposta data da Piero Ausilio all’offerta monstre presentata pochi mesi fa dall’Al-Hilal nei suoi confronti. Nonostante il direttore sportivo dell’Inter si sia preso del tempo per metabolizzare la proposta, lo stesso avrebbe già risposto declinando l’invito a trasferirsi in Arabia Saudita al fianco di Simone Inzaghi.

In particolare, Matteo Moretto ha svelato alcuni retroscena della trattativa con il ds sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Considerato il suo totale coinvolgimento nel progetto dell’Inter e in quelle che saranno le prossime mosse del club sul mercato e non solo, l’offerta araba non è stata approfondita nonostante le cifre da capogiro proposte sul tavolo del direttore.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “Ausilio aveva una proposta importante sul tavolo dall’Arabia, da parte dell’Al-Hilal. I segnali che ci arrivano sono quelli di un ds totalmente coinvolto nel progetto sportivo dell’Inter e coinvolto pienamente nei prossimi affare. Questo fa pensare che Ausilio possa proseguire un percorso importante che dura da tantissimo tempo. Nonostante l’offerta veramente importante dal punto di vista economico, il suo totale coinvolgimento fa pensare che Ausilio possa continuare all’Inter”.