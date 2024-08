Ansia Inter, oggi la SVOLTA sul caso Palacios

Dopo l’improvvisa frenata nella giornata di ieri, quest’oggi sono attese novità sostanziali sul fronte Tomas Palacios. Il difensore argentino, che ha già superato le visite mediche per diventare un nuovo calciatore dell’Inter, per qualche ora ha temuto di dover tornare in patria senza alcun accordo.

A causa di ritardi burocratici tra l’Independiente Rivadavia, il Tallares e la Federcalcio Argentina, l’affare si è raffreddato per qualche ora. Una situazione che ha visto l’Inter semplice spettatrice interessata, costretta ad attendere senza poter intervenire. Stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che i due club argentini stiano adesso per risolvere tutte le procedure propedeutiche al trasferimento.

Una volta risolti questi intoppi, Palacios potrà finalmente firmare il nuovo contratto con l’Inter. Il difensore, che in questo momento si trova in un hotel in centro a Milano, potrebbe siglare il nuovo accordo nella giornata odierna.