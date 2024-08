Inter-Atalanta, Inzaghi recupera un infortunato: le ultimissime

Non solo brutte notizie per l’Inter in vista della sfida contro l’Atalanta. Se Lautaro Martinez sicuramente non partirà fra i titolari ed è in forte dubbio anche la sua convocazione, Simone Inzaghi potrebbe recuperare un infortunato.

Si tratta di Stefan de Vrij, assente dal 9 agosto a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore olandese ha saltato l’ultima amichevole contro il Chelsea e i primi due impegni di campionato che hanno visto l’Inter sfidare Genoa e Lecce.

Il Corriere dello Sport scrive che l’ex Lazio ieri si è allenato parzialmente in gruppo e oggi dovrebbe tornare a pieno regime, mettendo nel mirino l’Atalanta. De Vrij, in ogni caso, si accomoderà in panchina: la maglia da titolare andrà ancora a Francesco Acerbi.